В Петербурге 17-летнюю заставил заниматься проституцией её виртуальный знакомый

Он шантажировал девушку её интимными снимками.

Знакомый по переписке принудил несовершеннолетнюю петербурженку заниматься проституцией. Подробности стали известны Piter.tv.

Как рассказала 17-летняя пострадавшая, 20 ноября на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, преставившимся "Дмитрием", который, после общения в мессенджере, убедил её в мессенджере отправить свою интимную фотографию. Когда мужчина получил снимок, он начал шантажировать девушку тем, что распространит её фото среди друзей и родственников. Чтобы этого не произошло, она должна была заняться проституцией.

В период с 23:00 20 ноября по 01:00 21 ноября у дома 8 по улице Моховая в автомобиле Kia Sportage несовершеннолетняя занялась сексом с неизвестным мужчиной, возраст на вид 36-38 лет. Девушка при этом по требованию "Дмитрия" снимала всё на телефон, после чего получила от водителя 4 тысячи рублей;

В период с 13:00 до 15:00 21 ноября в квартире дома 5 корпус 2 по Кушелевской дороге девушка вступила в половое сношение с неизвестным мужчиной, возраст на вид 26 лет, после чего получила от него 100 долларов США наличными. Весь процесс она также снимала.

Часть полученных денежных средств девушка перевела "Дмитрию" за нераспространение ее интимной фотографии. После чего он потребовал у несовершеннолетней еще 150 000 рублей, которые она должна заработать аналогичным способом. После этого девушка пришла в полицию. Проводится проверка.

Ранее в Пулково полиция задержала мужчину, шантажировавшего женщину пикантными фото.

Фото: Piter.tv