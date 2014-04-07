В Пулково полиция задержала мужчину, шантажировавшего женщину пикантными фото

Инцидент произошел ещё в первых числах августа.

Петербургские полицейские задержали мужчину, шантажировавшего женщину пикантными фотографиями. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию 2 августа обратилась 32-летняя петебурженка и рассказала, что малознакомый мужчина шантажирует распространением её фотографий и видеозаписей личного характера. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

В аэропорту Пулково 2 октября по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний гражданин. Он заключен под стражу.

Ранее петербургскую школьницу неизвестный шантажировал интимными фотографиями.

Фото: Piter.tv