В Пулково полиция задержала мужчину, шантажировавшего женщину пикантными фото

Петербургские полицейские задержали мужчину, шантажировавшего женщину пикантными фотографиями. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
В полицию 2 августа обратилась 32-летняя петебурженка и рассказала, что малознакомый мужчина шантажирует распространением её фотографий и видеозаписей личного характера. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).
В аэропорту Пулково 2 октября по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний гражданин. Он заключен под стражу.
Ранее петербургскую школьницу неизвестный шантажировал интимными фотографиями.
Фото: Piter.tv
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