Несовершеннолетний петербуржец принуждал пятиклассницу из Ульяновска присылать ему эротические фото

Также он ее шантажировал.

Петербуржец через социальные сети совращал несовершеннолетнюю девочку из Ульяновска. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию Ульяновска 6 ноября обратилась женщина. Она рассказала, что в неустановленное время, но не позднее 24 апреля 2020 неизвестный, используя страницы в социальной сети "ВКонтакте", принудил ее 12-летнюю дочь (на момент преступления 11 лет) делать и направлять ему изображения эротического характера. Впоследствии указанное лицо стало шантажировать малолетнюю угрозой распространения ранее снятых материалов, с целью понуждения ее делать и отправлять ему новые материалы эротического характера

В результате расследования 17 ноября в Петербурге на бульваре Головина был задержан юноша, которому только через несколько дней исполнится 16 лет. Он является учеников коррекционной школы и был изобличен, дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В результате проведенного обыска по адресу проживания подозреваемого изъято: мобильные телефоны TP-Link Neffos, Xiaomi Redmi 9, Samsung DUOS, Honor с сим-картами, на котором обнаружены изображения потерпевшей в обнаженном виде и их переписка, зарядное устройство, флеш-карта, 2 системных блока.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее вахтер из Гатчины заставлял школьницу из Челябинска присылать свои интимные фото.

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