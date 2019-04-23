Вахтер из Гатчины заставлял школьницу из Челябинска присылать свои интимные фото

Он писал ей с аккаунта "Петя Мухин".

В Ленинградской области задержали мужчину, который принуждал малолетнюю девочку присылать ему эротические фотографии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ещё 11 февраля 2020 года в полицию города Коркино (Челябинская область) обратилась женщина. Она рассказала, что в период с 1 по 31 января неизвестный в социальной сети "ВКонтакте" с аккаунта "Петя Мухин", принудил её 11-летнюю дочь делать и направлять ему изображения эротического характера. После этого "Петя Мухин" начал шантажировать девочку и говорить, что он распространит предыдущие снимки, если она не будет делать новые.

В четверг, 17 сентября, в 09:50 в Гатчинском районе Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний мужчина, который работает вахтером в Ленинградской областной клинической больнице.

По адресу проживания подозреваемого изъято: мобильные телефоны: "Самсунг Galaxy S7 sdge", с сим-картой "Мегафон" на котором обнаружены изображения потерпевшей в обнаженном виде и их переписка и "Самсунг GT-19500" с сим-картой "МТС", коробка из-под телефона "Самсунг Galaxy S7 sdge".

Мужчина задержан и передан организатору розыска.

Ранее в Ленобласти неизвестный принудил 10-летнюю девочку отправить ему интимные фото.

Фото: pixabay