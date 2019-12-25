  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия получателя
Сегодня, 13:44
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В России предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия получателя

0 0

Депутаты призвали защитить жертв интернет-домогательств.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева предложили в России ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Соответствующее заявление по СМИ распространила прес-сслужба политиков. Известно, что документ направлен на изучение министру юстиции Константину Чуйченко.

Мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст понятный инструмент для пресечения подобного поведения.

пояснительная записка

Авторы законодательной инициативы отметили, что все чаще к парламентариям из нижней палаты поступают жалобы на рассылку таких снимков через личные сообщения, так и при помощи беспроводной связи в общественных местах. Заявительницы после таких изображений, по словам депутатов, начинают испытывать сильный стресс. Однако жертвы редко обращаются в правоохранительные органы, потому что считают  уголовное преследование чрезмерной мерой или просто не верят в возможность привлечь злоумышленника к ответственности. Сейчас суды квалифицируют подобные действия как распространение порнографии (по статье 242 УК РФ). 

В ГД призвали отменить повышение коммуналки в 2026 году.

Фото: Piter.tv

Теги: владислав даванков, госдума, интимные фото, новые люди
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии