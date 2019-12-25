В ГД призвали отменить повышение коммуналки в 2026 году

Сергей Миронов рассказал о способах снизить тарифы.

В следующем году на российской территории допускается рост коммунальных тарифов — до 30-40 процентов. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал руководитель фракции "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты призвал федеральное правительство заморозить тарифы для потребителей.

Гражданам вновь приготовили двойное драконовское повышение. Мало того что с 1 января тарифы повысятся по всей стране на 1,7% — из-за повышения НДС на 2%, о котором Минфин говорил, что люди его и не заметят. Но это еще цветочки... Вы что, господа-чиновники, обалдели? Хотите разорить граждан? Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Известно, что основное повышение тарифов власти запланировали на 1 октября, самое меньшее — на 8 процентов. В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 14,6 процента, в Москве — на 15 процентов, в Тамбовской области — на 17,5 процентов. Дополнительно к таким условиям чиновники утвердили допускаемые отклонения. По словам политика, речь снова идет о запредельных значениях для россиян. Для примера, в Коми среднее повышение с 1 октября составит 15,3 процента, при допустимом отклонении еще на 15 процентов. Для Ставропольского края фиксируется рекордное повышение — на 22 процента и отклонение — в 21,9 процент. Таким образом кабинет министров считает, что повышать стоимость на ЖКХ можно и до 30, и до 40 процентов.

Кроме того, нужно расширять компенсации расходов на ЖКУ для граждан. Сейчас субсидии выплачиваются, если люди тратят на оплату больше 22% своих доходов. А нужно на федеральном уровне снизить эту планку до 15%. Расходы свыше 15% на ЖКХ гражданам должно компенсировать государство. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По мнению законодателя, следует сокрашщать стоимость выплат за коммуналку, а не повышать. Сделать это можно за счет тщательного аудита, исключения коррупции и воровства, эффективного госуправления в сфере ЖКХ. Сергей Миронов заметил, что пр реализации этих мер получится снизить тарифы на 20 процентов.

Фото: Piter.tv