Житель Соснового Бора с помощью шантажа получал интимные фото несовершеннолетних

Подозреваемый работает продавцом в алкомаркете.

Полиция задержала жителя Соснового Бора, подозреваемого в вымогательстве интимных фото у несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района Петербурга вечером 19 сентября обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о неизвестном, который в мессенджере путем угроз и шантажа вынудил её 16-летнюю дочь отправить ему фото и видео интимного характера.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

У дома 4 по улице Пионерская в Сосновом Бору 22 сентября оперативниками по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 23-летний местный житель, работающий продавцом в алкомаркете.

Дома у задержанного был изъят мобильный телефон, в котором обнаружена переписка не только с пострадавшей, но и с другими несовершеннолетними.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти