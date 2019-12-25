  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти неизвестный принудил 10-летнюю девочку отправить ему интимные фото
Сегодня, 9:09
99
Alena_Zinovieva

В Ленобласти неизвестный принудил 10-летнюю девочку отправить ему интимные фото

0 0

После злоумышленник распространил снимки в соцсети "ВКонтакте".

Во вторник, 25 августа, в полицию Ленобласти обратилась 35-летняя женщина, работающая продавцом в ИП "Красный", и заявила о совращении своей 10-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, неизвестный под именем "Андрей Шевченко" принудил девочку сделать и отправить ему фотографии интимного характера. После злоумышленник распространил снимки в соцсети "ВКонтакте".

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет личность преступника.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 66-летний дед неоднократно насиловал внучку-пятиклассницу.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, интернет, совращение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии