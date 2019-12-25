В Ленобласти неизвестный принудил 10-летнюю девочку отправить ему интимные фото

После злоумышленник распространил снимки в соцсети "ВКонтакте".

Во вторник, 25 августа, в полицию Ленобласти обратилась 35-летняя женщина, работающая продавцом в ИП "Красный", и заявила о совращении своей 10-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, неизвестный под именем "Андрей Шевченко" принудил девочку сделать и отправить ему фотографии интимного характера. После злоумышленник распространил снимки в соцсети "ВКонтакте".

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет личность преступника.

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Фото: pixabay.com