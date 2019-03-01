В Петербурге иностранец предстанет перед судом за попытку дать взятку 12 тыс. рублей

Правоохранитель не взял деньги.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 24 сентября.

Обвиняемый 16 августа, находясь в служебном кабинете начальника одного из территориальных отделов полиции, пытался дать ему взятку в размере 12 тыс. рублей. За это мужчина просил не привлекать сына к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ). Иностранец положил деньги под обложку ежедневника на столе кабинета. Правоохранитель не взял деньги.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд города.

Ранее на Piter.TV: петербуржец стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки полицейскому.

Фото: Piter.TV