Петербургские правоохранители задержали оператора "серого" телеком-центра для телефонных мошенников

В начале 2025 года мужчина откликнулся на интернет-объявление о подработке.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали жителя Калининградской области. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, он обеспечивал работу технического центра, через который действовали телефонные мошенники, находившиеся за пределами России.

В начале 2025 года мужчина откликнулся на интернет-объявление о подработке. Ему предложили следить за исправностью оборудования для IP-телефонии с оплатой до 800 долларов в неделю в криптовалюте. Работодатель предоставил ноутбук, GSM-шлюзы и несколько сотен SIM-карт. Оборудование подозреваемый разместил в арендованном помещении и регулярно менял адреса, получая новые партии SIM-карт через "закладки" в камерах хранения.

Через установленную технику ежедневно проходило более 8 тысяч звонков. Специальное ПО подменяло иностранные номера на российские, что позволяло мошенникам вводить граждан в заблуждение и похищать деньги.

Во время обысков полиция изъяла сим-боксы, шлюзы, около 500 SIM-карт, смартфоны и другую технику. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, задержанный может быть причастен к сотням эпизодов обмана по всей стране. Следствие продолжает устанавливать его соучастников. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что житель Мурино получил почти полмиллиона рублей, продавая несуществующие товары.

Видео: Telegram/ Ирина Волк