Деньги положил в пачку сигарет: петербуржец осужден за попытку подкупа полицейского

Мужчина не хотел, чтобы у него изъяли контрафактную алкогольную продукцию и привлекли к ответственности.

Петербуржец приговорён к реальному сроку за попытку подкупа полицейского. Подробности рассказала прокуратура Невского района.

Суд установил, что 22 мая 2024 года подсудимый, находясь в помещении продуктового магазина, расположенного в доме по Шлиссельбургскому проспекту, предложил сотруднику полиции в качестве взятки 30 тысяч рублей. Мужчина не хотел, чтобы у него изъяли контрафактную алкогольную продукцию и привлекли к ответственности. Деньги подсудимый положил в пачку сигарет.

Полицейский отказался от денег и предупредил взяткодателя, что за такие предложения ему грозит уголовная ответственность, но подсудимый продолжал настаивать на своем.

Петербуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима.

Ещё одного петербуржца оштрафовали за продажу контрафактной табачной продукции стоимостью более 72 млн рублей.

Фото: Piter.tv