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Петербуржца оштрафовали за продажу контрафактной табачной продукции стоимостью более 72 млн рублей
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца оштрафовали за продажу контрафактной табачной продукции стоимостью более 72 млн рублей

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Контрафактные сигареты были уничтожены.

Оглашен приговор о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 72 млн рублей. Подробности рассказала прокуратура Адмиралтейского района.

В суде было установлено, что летом 2023 года подсудимый Ш. в целях дальнейшего сбыта закупил по цене значительно ниже среднерыночной более 622 тысяч пачек контрафактных сигарет различного наименования. Продукция хранилась в нежилом помещении на Садовой улице и в табачной лавке на Апраксином переулке. Стоимость изъятой продукции составила более 72 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Контрафактные сигареты были уничтожены.

В июне полиция изъяла 45 тыс. литров суррогата в ходе операции "Алкоголь" в Петербурге и Ленобласти.

Фото: pxhere

Теги: контрафакт, сигареты, табак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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