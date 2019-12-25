Петербуржец нырнул в Финский залив и поранил ноги об винт катера

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу.

В пятницу, 16 июля, около яхт-клуба "Балтиец" на Петергофском шоссе житель Петербурга прыгнул в Финский залив с пирса и получил серьезную травму. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Молодой человек нырнул с пирса, где поблизости стоял катер. 31-летний петербуржец ударился о неработающий винт и серьезно порезал ноги. Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге ветер унес в Финский залив парусники с детьми.

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