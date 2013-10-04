В Петербурге ветер унес в Финский залив парусники с детьми

Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых подростков.

В Петербурге на акватории Невской губы четыре парусника с детьми унесло в Финский залив. Об этом Piter.tv сообщил источник в эстренных службах 15 июля.

Об инциденте спасатели узнали в 17:18. Выяснилось, что около яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось восемь небольших учебных яхт. Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых подростков, которых после доставили на берег.

Ранее мы писали, что в парке 300-летия сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку.

Фото: pexels.com