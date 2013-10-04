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В Петербурге ветер унес в Финский залив парусники с детьми
Сегодня, 19:37
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В Петербурге ветер унес в Финский залив парусники с детьми

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Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых подростков.

В Петербурге на акватории Невской губы четыре парусника с детьми унесло в Финский залив. Об этом Piter.tv сообщил источник в эстренных службах 15 июля. 

Об инциденте спасатели узнали в 17:18. Выяснилось, что около яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось восемь небольших учебных яхт. Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых подростков, которых после доставили на берег.

Ранее мы писали, что в парке 300-летия сотрудники МЧС спасли тонущую петербурженку

Фото: pexels.com

Теги: мчс, парусники, фимчснский залив
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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