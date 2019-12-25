Петербуржец подозревается в неоднократном изнасиловании 15-летней падчерицы

На подозреваемого составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец, подозреваемый в неоднократном изнасиловании падчерицы-школьницы, объявлен в розыск. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Правоохранительные органы ищут 43-летнего петербуржца. Дело в том, что 17 февраля 15-летняя петербурженка привела к себе домой одноклассницу, которую изнасиловал её отчим.

В полиции девочка также рассказала, что, начиная с лета 2024 года сожитель ее матери неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, с декабря 2024 года склонял ее к сексу. В период с 13 декабря 2024 года по 8 февраля 2025 года по месту жительства вступал с ней в половую связь не менее 10 раз.

На подозреваемого составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: 66-летний педофил подозревается в надругательстве над 12-летней девочкой в хамаме на Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv