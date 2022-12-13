Петербуржец лишился более 56 тысяч рублей при попытке вызвать проститутку

Ночью 2 марта 56-летний петербуржец нашел в поисковой системе номер телефона девушки по имени Алла, которая оказывает услуги интимного характера.

Петербуржец лишился более 50 тысяч рублей при попытке вызвать "девушку низкой социальной ответственности". Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 2 марта 56-летний петербуржец нашел в поисковой системе номер телефона девушки по имени Алла, которая оказывает услуги интимного характера. Во время разговора по телефону девушка попросила перевести на карту 500 рублей на такси. После того, как мужчина отправил 500 рублей, Алла попросила перевести 5 тысяч рублей за услуги интимного характера. Эту сумму мужчина также перевёл. После это петербуржец перевёл ещё 13 800 за страховку, которую ему Алла обязалась вернуть, потом ещё 13 тысяч рублей на покупки игрушек в секс-шопе. После этого девушка потребовала 24 тысячи рублей, "иначе она не приедет, и у мужчины будут проблемы". Испугавшись угроз, мужчина отправил и эту сумму. После того, как Алла сказала, что петербуржец слишком долго переводил предыдущую сумму, и что он должен ещё 35 тысяч, мужчина понял, что это мошенница.

Общий ущерб составил более 56 тысяч рублей. Проводится проверка.

В конце прошлого года в Петербурге задержали подозреваемого, который принудил заниматься проституцией несовершеннолетнюю.

Фото: Piter.tv