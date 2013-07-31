Петербуржец избил жену резиновой дубинкой и отобрал у неё паспорт

Пара находится в бракоразводном процессе.

Петербуржец избил дубинкой жену, с которой разводится, и забрал её паспорт. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию ранним утром 19 октября обратилась женщина, которая сообщила о драке в соседней квартире на улице Николая Рубцова. Прибывшим нарядом установлено, что в квартиру 37-летней петербурженки пришёл муж (в настоящее время идет бракоразводный процесс). Он избил резиновой дубинкой свою жену и её сожителя. После чего под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставил перевести ему на карту 10 000 рублей и забрал паспорт своей жены.

Днем этого же дня в поселке Бугры подозреваемый был задержан. Со слов подозреваемого, он угрожал жене и её сожителю своим травматическим пистолетом. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ещё одна петербурженка подозревается в убийстве мужчины сковородкой.

Фото: Piter.tv