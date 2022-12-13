Петербуржец избил сожительницу в троллейбусе и ударил несколько раз ножом в приемном отделении больницы

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

В Петербурге мужчина избил сожительницу в общественном транспорте, а затем забежал в приемный покой и несколько раз ударил её ножом. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 14 мая диспетчер "Горэлектротранс" сообщил о том, что в троллейбусе на Светлановском проспекте,78, мужчина избил сожительницу и скрылся с места происшествия.

Уже вечером от дежурного врача городской больницы поступила информация о ножевом ранении женщины в приемном отделении. Было установлено, что 42-летний мужчина забежал в приемный покой и нанёс несколько ножевых ударов в область спины и левого плеча своей 39-летней сожительнице.

Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, колото-резаным ранением мягких тканей 11-12 позвонка позвоночника, колото-резаным ранением левого плеча. Она находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемого задержали в этот же день в 21:30. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv