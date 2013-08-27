Петербуржец сломал ребра своей сожительнице во время избиения

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге мужчина избил сожительницу до полусмерти. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами рёбер в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, в период с 15:40 17 августа по 12:00 18 августа ее избил сожитель. От пострадавшей поступило заявление об избиении и угрозах убийством. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кингисеппе мужчина, угрожая ружьём, избил 24-летнюю падчерицу.

Фото: pexels