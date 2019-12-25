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Петербуржец избил отчима до смерти и погиб сам
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Петербуржец избил отчима до смерти и погиб сам

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге молодой человек до смерти избил своего отчима и вскоре погиб сам. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Было установлено, что 12 августа около 23:10 на лестничной площадке во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 24-летний Д. избил своего 62-летнего отчима. Он скончался на лестничной площадке дома на проспекте Ударников, его тело нашел сосед. После чего сам Д. выпал с балкона лестничной площадки 13 этажа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала мужчину, который 25 лет назад до смерти избил петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект ударников, убийство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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