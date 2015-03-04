Петербуржец добился уголовного дела из-за невыплаты зарплаты

Следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднику коммерческой фирмы в центре Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, долг перед работником образовался за период с июня по октябрь 2025 года.

По предварительным данным, руководство организации, расположенной на улице Кирочной, систематически нарушало трудовые права сотрудника, не выдавая ему полный объём зарплаты и иных положенных выплат. Общая сумма задолженности превысила 130 тысяч рублей. В настоящее время следователи запрашивают в организации все необходимые документы и выясняют, не пострадали ли от аналогичных действий другие сотрудники.

Расследование уголовного дела продолжается. В зависимости от конкретных обстоятельств, виновным в невыплате зарплаты свыше двух месяцев может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок от одного до трёх лет.

Фото: Piter.TV