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Петербуржец через соцсеть совращал малолетнюю из Пензенской области
Сегодня, 11:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец через соцсеть совращал малолетнюю из Пензенской области

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По данному факту старшим следователем СО по Московскому району Петербурга 10 января 2022 года было возбуждено уголовное дело.  Подозреваемый петербуржец полностью изобличен в совершении указанного преступления.

Петербуржца подозревают в совращении несовершеннолетней, которая проживая в Пензенской области. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию Московского района Петербурга 10 января поступило сообщение о том, что в период с 26 ноября по 23 декабря 2018 года петербуржец через соцсеть "ВКонтакте" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы Пензенской области 2007 года рождения.

Полиция установила, что петербуржец путем переписки в социальной сети "ВКонтакте", неоднократно просил несовершеннолетнюю прислать свои фото в обнажённом виде, а также фотографии своих половых органов, что девочка и делала. Также молодой человек отправлял ей фото своего обнаженного полового члена, то есть совершил с ней развратные действия без применения насилия.

По данному факту старшим следователем СО по Московскому району Петербурга 10 января 2022 года было возбуждено уголовное дело.  Подозреваемый петербуржец полностью изобличен в совершении указанного преступления.

Ранее петербурженка обвинила друга в изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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