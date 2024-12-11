Жертвами телефонных мошенников становились 15% петербуржцев

Современные мошенники используют всё более сложные схемы, включая кражу и использование биометрических данных.

Опрос, проведенный сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob среди жителей Петербурга, показал, что 15% респондентов хотя бы однажды становились жертвами мошенничества, теряя при этом деньги или имущество.

Современные мошенники используют всё более сложные схемы, включая кражу и использование биометрических данных. Согласно результатам опроса, 16% участников получают подозрительные звонки практически ежедневно, 26% – несколько раз в неделю, еще 26% – несколько раз в месяц. Лишь каждый седьмой участник опроса заявил, что никогда не получал подобных звонков. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками различных организаций, таких как операторы связи, банки, полиция, прокуратура, государственные службы и другие.

15% опрошенных признались, что уже попадались на удочку мошенников и понесли финансовые убытки: 13% – один раз, 2% – неоднократно. Особенно часто жертвами мошенников становятся люди с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц (20%).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества при трудоустройстве на ПВЗ.

Фото: unsplash