Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества при трудоустройстве на ПВЗ

Киберполиция рекомендует обращаться непосредственно к владельцам ПВЗ для проверки подлинности предложений о работе и избегать установки приложений по сторонним ссылкам.

Пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила о новой схеме мошенничества, связанной с пунктами выдачи заказов (ПВЗ).

Мошенники создают поддельные аккаунты, выдавая себя за владельцев ПВЗ, и размещают объявления о вакансиях. Они приглашают кандидатов на телефонное интервью, в ходе которого уточняют тип смартфона потенциальной жертвы. Их интересуют исключительно устройства на базе Android.

После этого соискателей просят заполнить анкету и присылают ссылку на скачивание приложения, якобы необходимого для выполнения рабочих обязанностей. На самом деле это вредоносное программное обеспечение RAT, позволяющее злоумышленникам получить доступ к банковским счетам пользователей и перевести деньги.

Киберполиция рекомендует обращаться непосредственно к владельцам ПВЗ для проверки подлинности предложений о работе и избегать установки приложений по сторонним ссылкам. Все нужные программы и доступы должны предоставляться на рабочем месте.

Важно проверять ссылки перед их открытием, поскольку мошеннические сайты часто содержат незначительные изменения в адресах, такие как замена букв цифрами или добавление лишних символов.

Ранее суды Петербурга предупредили о мошенниках, которые предлагают стать присяжными через SMS.

Фото: Pxhere