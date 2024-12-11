Запрет продажи вейпов поддерживают 68% петербуржцев

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (73% и 62% соответственно).

Порядка 68% петербуржцев поддерживают полный запрет продажи вейпов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса.

Отмечается, что женщины поддерживают запрет чаще мужчин – 73% и 62% соответственно. За полный отказ от продажи электронных сигарет выступили 76% горожан в возрасте от 35 до 44 лет, а среди более молодых респондентов инициативу поддержали только 58%.

Сторонниками запрета реализации вейпов чаще являются некурящие респонденты (71%). Среди курящих обычные сигареты большинство тоже высказывается за запрет (67%). Конечно, меньше всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (14%).

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