Петербуржцы выиграли Международные соревнования по керлингу в Сербии

Спортсмены Нкеирука Езех и Олег Краснов показали лучший результат среди 16 команд.

Двое жителей Петербурга взяли "золото" в Международных соревнованиях по керлингу в дисциплине "смешанные пары" в Сербии. Об этом 13 мая рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Спортсмены Нкеирука Езех и Олег Краснов показали лучший результат среди 16 команд. Победители представляют Училище олимпийского резерва №2.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка завоевала "серебро" на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в китайской столице. Представлять РФ на соревнованиях отправились выпускницы спортивной школы "Невская волна" Анна Конаныхина и Надежда Трифонова. Первая из них совместно с московской спортсменкой Александрой Кедриной заняла вторую строчку.

Фото: Telegram / Пиотровский Online