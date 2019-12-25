Стало известно, что для петербуржцев деньги – необходимость и свобода

Кроме того, для 9% опрошенных деньги – цель.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что для петербуржцев значат деньги. Данными специалисты поделились с Piter.TV 7 октября.

Отмечается, что для горожан старше 45 лет деньги – необходимость (42%), а для молодых людей – свобода (39%). Этот ресурс становится потребностью и для тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц (54%), свободой – для сотрудников с доходом больше 100 тыс. рублей (45%).

Кроме того, для 9% опрошенных деньги – цель, и этот вариант чаще выбирали женщины. Только 2% респондентов посчитали, что ресурс нужен для помощи другим людям.

Ранее на Piter.TV: за год зарплаты петербургских врачей увеличились на 13%.

Фото: Piter.TV