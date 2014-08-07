Жители Петербурга стали чаще останавливаться в отелях города и области

Поездку в среднем планируют примерно за месяц, а отправляются отдыхать вдвоем.

Петербуржцы стали чаще отдыхать в отелях города и Ленобласти. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Яндекс Путешествия".

Были проанализированы ранние бронирования россиян в отелях региона на осень и первую половину будущей зимы. По сравнению с таким же периодом прошлого года, число заказов на сервисе выросло на 30%. Поездку в среднем планируют примерно за месяц, а отправляются отдыхать вдвоем. Большинство гостей приедет в Петербург и пригород из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

При этом 25% всех бронирований на осень и зимние каникулы сделали местные жители. Так, они ищут возможность ненадолго сменить обстановку, не уезжая при этом далеко. Этой осенью такой сценарий поездки популярнее, чем прошлой: спрос на отели в черте Ленобласти вырос в 1,5 раза. Ночь в гостинице обойдется в среднем в 6,3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 446 млн рублей.

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