Петербуржцы жалуются в соцсетях на снежные завалы и неубранные улицы

Жалобы дошли до губернатора города.

В понедельник, 29 ноября, в Петербург нагрянул циклон "Бенедикт", который принес с собой снегопад. С вечера город замело 12-сантиметровым слоем снега. Как сообщили в комитете по благоустройству, за сутки с петербургских улиц вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега, однако петербуржцы так не считают.

Горожане массово жалуются на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Читатели Piter.TV поделились видео и фото, сделанными в разных районах Петербурга: площадь Мужества, Шлиссельбургский проспект, в районе станции метро "Технологический институт" и не только.

Утром 30 ноября петербуржцы выразили свое негодование на странице губернатора Александра Беглова.

Добрый день! Вы в курсе, что сегодня снег? Вчера в прогнозе погоды был. Знаете, что обычно делают в таких ситуациях? Снег убирают! Не забыли за год? Что за ужас сегодня на улицах и дорогах? Куда тратятся наши налоги? пользователь в комментариях под постом

Как можно людям добираться на работу, если общественный транспорт из-за нечищеных дорог просто не может добирается до места? пользователь в комментариях под постом

Когда снег будете чистить? Уже почти обед, не могу на машине никуда выехать и ребёнка страшно везти. Уже более 12 часов метель, ни одной снегоуборочной машины во дворе нет. пользователь в комментариях под постом

Днем город медленно, но уверенно начали освобождать от сугробов.

Видео и фото: Piter.TV