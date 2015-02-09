В сентябре петербуржцы стали чаще искать работу

Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 500 тыс. горожан.

Осенью 2024 года петербуржцы стали чаще интересоваться новой работой, и виной этому могут быть стресс и повышенный спрос со стороны работодателей. К таким выводам пришли эксперты hh.ru.

Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 500 тыс. горожан. Это на 17% больше, чем осенью прошлого года.

Наиболее активными за последнее время оказались сотрудники автобизнеса и автосервисов – они увеличили свою активность на рынке труда на 26%. Рабочие Петербурга стали искать работу на 24% чаще, близко к ним по активности оказались и представители сферы консалтинга и инвестиций (+24%).

Топ-менеджеры Северной столицы увеличили активность в поисках новых проектов на 22%. Курьеры, водители и логисты стали выходить на рынок на 21% чаще, а на 20% больше стали заинтересованы в работе строители.

Кроме того, отмечается, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Задумаются об увольнении, где их преследует постоянный стресс, сразу 90% опрошенных работников.

Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 77% готовы покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%). Средний возраст тоже, судя по всему, не особо готов терпеть постоянный нервяк на работе: среди 35-44-летних 60% заявили, что будут искать новое место. В разрезе профессий еще более интересная картина: быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). А вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образование, финансов и производственники. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в Петербурге

Ранее стало известно, что для петербуржцев деньги – необходимость и свобода.

Фото: Piter.TV