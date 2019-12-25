Срок годности продуктов питания проверяют 6 из 10 петербуржцев

Петербуржцы в возрасте от 35 до 44 лет проявляют наибольшую осмотрительность в отношении сроков годности товаров.

Большинство жителей Петербурга уделяют внимание проверке срока годности покупаемых товаров. Исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, показало, что 60% опрошенных регулярно проверяют сроки годности на продуктах питания, 52% — на лекарствах, а 33% — на средствах личной гигиены.

Лишь 2% респондентов никогда не проверяют срок годности продуктов, 8% — лекарств и 24% — средств личной гигиены. Женщины в целом более скрупулезны в этом вопросе, особенно при выборе парфюмерно-косметических средств: 48% представительниц прекрасного пола всегда проверяют срок годности, тогда как среди мужчин этот показатель составляет всего 9%.

Петербуржцы в возрасте от 35 до 44 лет проявляют наибольшую осмотрительность в отношении сроков годности товаров.

Ранее мы сообщили о том, что лучший друг или подруга есть у 7 из 10 петербуржцев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)