В прошлом году 68% петербуржцев повысили свой доход

Каждому третьему (33%) работающему горожанину увеличили зарплату без повышения в должности.

В 2024 году 68% петербуржцев повысили свой доход. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Работа" в ходе опроса.

Так, каждому третьему (33%) работающему горожанину увеличили зарплату без повышения в должности, а каждый восьмой (12%) перешел на новую позицию. А еще 12% устроились в другую компанию, 8% ожидают повышение в ближайшее время.

Какие шаги планируют предпринять жители Северной столицы в этом году для повышения уровня дохода? Около трети (31%) респондентов хотят попробовать формат подработки. Среди других карьерных планов петербуржцев – повышение квалификации (23%), поиск работы в новой для них отрасли (18%).

В 2025 году большая часть опрошенных (22%) хотела бы повысить ежемесячный заработок на 21-30% относительно прошлого года.

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Фото: Piter.TV