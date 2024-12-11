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В прошлом году 68% петербуржцев повысили свой доход
Сегодня, 12:58
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В прошлом году 68% петербуржцев повысили свой доход

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Каждому третьему (33%) работающему горожанину увеличили зарплату без повышения в должности.

В 2024 году 68% петербуржцев повысили свой доход. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Работа" в ходе опроса. 

Так, каждому третьему (33%) работающему горожанину увеличили зарплату без повышения в должности, а каждый восьмой (12%) перешел на новую позицию. А еще 12% устроились в другую компанию, 8% ожидают повышение в ближайшее время. 

Какие шаги планируют предпринять жители Северной столицы в этом году для повышения уровня дохода? Около трети (31%) респондентов хотят попробовать формат подработки. Среди других карьерных планов петербуржцев – повышение квалификации (23%), поиск работы в новой для них отрасли (18%). 

В 2025 году большая часть опрошенных (22%) хотела бы повысить ежемесячный заработок на 21-30% относительно прошлого года. 

Ранее мы рассказывали о том, что работодатели оценили уровень подготовки петербургских выпускников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авито работа, доход, зарплата, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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