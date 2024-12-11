Работодатели оценили уровень подготовки петербургских выпускников

Скоро на рынок труда города придет новое поколение профессионалов.

Старшеклассники и студенты последних курсов петербургских вузов и колледжей активно готовятся к предстоящим выпускным экзаменам, практикам и поиску своей первой работы. Скоро на рынок труда города придет новое поколение профессионалов. Аналитики сервиса hh.ru решили узнать мнение местных работодателей о том, как они оценивают профессионализм молодых специалистов, насколько важен вузовый диплом при трудоустройстве и какие учебные заведения выпускают наиболее востребованных выпускников.

Результаты опроса показывают, что большинство работодателей все еще склонно оценивать профессиональные навыки и знания недавних выпускников на уровне "удовлетворительно". За последние три года доля таких оценок увеличилась на 8%. Однако есть и положительные изменения: число работодателей, неудовлетворенных уровнем подготовки молодых специалистов ("двойки"), снизилось на 17% — сейчас таких компаний 26%, тогда как в 2021 году их было 43%. Тем не менее, полностью довольных подготовкой молодежи работодателей немного — всего 7%.

Интересно отметить, что значимость наличия высшего образования при приеме на работу растет: за три года эта цифра увеличилась на 9% и достигла отметки в 70%. Вместе с тем снижается значение конкретного учебного заведения, где был получен диплом: теперь этим интересуется лишь 37% работодателей.

Несмотря на это, спрос на молодых специалистов продолжает оставаться высоким. Больше всего работодатели заинтересованы в выпускниках технических учебных заведений — об этом заявили 53% опрошенных компаний. Второе место занимают строительные и социально-экономические специальности (по 18%), хотя интерес к последним уменьшился на 13%. Кроме того, на 5% возросло число вакансий для молодых медиков, а на 2% — для аграриев.

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Фото: Pxhere