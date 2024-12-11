Рейтинг самых высоких зарплат января составили в Петербурге

При этом доходы свыше 156 тыс. рублей можно найти в одной из десяти вакансий.

hh.ru подвел предварительные итоги января 2025 года, определив шансы на трудоустройство с высокой зарплатой и составив список самых прибыльных предложений за месяц.

Согласно анализу рынка труда в Петербурге, средний заработок, который может получить житель города, на текущий момент составляет 82,4 тыс. рублей. За год предложения зарплат в Петербурге увеличились на 13%. При этом доходы свыше 156 тыс. рублей можно найти в одной из десяти вакансий. Также местные компании стали на 13% чаще предлагать зарплаты, превышающие средние значения (от 156 тыс. рублей).

Эксперты hh.ru составили перечень наиболее высокооплачиваемых профессий за январь, в который вошли: барбер (до 250 000 ₽), врач-терапевт (от 190 000 ₽), программист-микроконтроллеров (до 300 000 ₽), автослесарь (до 250 000 ₽), врач-косметолог (до 500 000 ₽), управляющий ночным клубом (от 200 000 ₽), разнорабочий (до 287 000 ₽), шеф-повар (до 250 000 ₽), менеджер по продажам недвижимости в Крыму (от 500 000 ₽) и инвестиционный брокер (от 580 000 ₽).

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