Спрос на услуги красоты увеличился на 22% в Петербурге

Специалисты все чаще начинают работать на себя и проводят многие процедуры дома, оборудуя свое рабочее место.

В Петербурге в сентябре спрос на услуги красоты вырос на 22%. К такому выводу пришли аналитики "Авито Услуг".

Так, отмечается, что специалисты все чаще начинают работать на себя и проводят многие процедуры дома, оборудуя свое рабочее место. В целом по стране увеличился спрос на ресницы и брови (+24%), маникюр и педикюр (+20%), услуги парикмахеров (+6%).

Вместе с тем демонстрирует рост спроса аренда помещений для проведения бьюти-услуг. Кабинеты арендуют чаще на 61%, салоны – на 41%, а рабочее место – на 39%.

Спрос на аренду коворкингов в сфере бьюти-услуг показывает значительный рост. В последние месяцы мы наблюдаем увеличение спроса на маникюр и педикюр на 112%, а также на услуги парикмахеров, которые выросли на 44%. Этот тренд подчеркивает растущую популярность коворкингов как удобного и доступного пространства для профессионалов, стремящихся предлагать качественные услуги клиентам. В условиях современных реалий такие форматы становятся все более востребованными, что также способствует развитию нового уровня сервиса в индустрии красоты. Игорь Санников, руководитель категорий "Красота и здоровье" на "Авито Услугах"

Ранее на Piter.TV: четверть петербуржцев хотят открыть бизнес, но большинство останавливает нехватка средств.

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