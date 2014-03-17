Порядка 77% жителей Петербурга каждый день балуют себя сладким

Большая часть недостаточно осведомлена о нормах потребления сахара.

Специалисты медицинской компании "ИНВИТРО" и ООО СК "Росгосстрах Жизнь" провели исследование среди петербуржцев и выяснили, что 77% горожан каждый день балуют себя сладким.

Большая часть недостаточно осведомлена о нормах потребления сахара: 33% опрошенных признались, что слышали об этом, однако не изучали тему глубоко, а 35% не знают о рекомендуемом количестве совсем.

Лишь 31% респондентов уверены в своих знаниях о рекомендованной медиками дозе сахара в рационе. Придерживаются советов 24% петербуржцев, а 28% считают, что этого продукта в их меню больше положенного.

Большинство опрошенных (79%) тратят на сахаросодержащие продукты до 1 тыс. рублей в неделю, 15% – от 1 до 2 тыс. рублей, а 6% не жалеют на сладкое более 2 тыс. рублей.

Сахара должны присутствовать в рационе человека: они необходимы для нормальной работы мозга и мышц, участвуют в метаболических процессах, обеспечивают клетки энергией. Вреден именно избыток сахара, так как он может приводить к ожирению, которое является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, а также ведет к атеросклерозу, кариесу, ухудшению качества кожи и т. д. Необходимое для организма количество сахара можно получать из природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, злаков, орехов, молочных продуктов. Ограничить следует добавленный сахар, используемый для приготовления пищи. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку следует употреблять не более 25 граммов (шесть чайных ложек) сахара в день, включая "скрытый" сахар из кондитерских изделий, соков, соусов и пр. Полина Концедайло, медицинский эксперт компании "ИНВИТРО"

Ранее эксперт из Роспотребнадзора рассказала, чем заменить сладости.

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