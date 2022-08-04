Каждый пятый петербуржец боится увольнения из-за развития ИИ

Оставшиеся 21% высказывают сомнения и страхи перед расширением присутствия ИИ и роботизации процессов.

Согласно исследованию, проведенному сервисами hh.ru и Level Group, каждый пятый житель Петербурга (21%) испытывает тревогу относительно возможной потери рабочего места вследствие активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Участниками исследования стали около 2,5 тысячи работников петербургских компаний.

Несмотря на опасения, большинство участников опроса проявляют открытость к использованию ИИ на рабочих местах: целых 70% позитивно воспринимают внедрение новых технологий. Среди них треть опрошенных абсолютно поддерживает применение искусственного интеллекта, рассматривая его как средство повышения производительности труда и освобождения дополнительного времени для решения более значимых задач. Остальные участники признают полезность инноваций, но одновременно выражают озабоченность сохранением существующих вакансий.

Оставшиеся 21% высказывают сомнения и страхи перед расширением присутствия ИИ и роботизации процессов. Часть горожан убеждена, что работодатели вводят новые технологии скорее для сокращения затрат, нежели заботятся о комфорте сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что родростки из Петербурга обновили свои резюме перед летом.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")