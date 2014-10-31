Подростки из Петербурга обновили свои резюме перед летом

Проведённый опрос выявил, что подавляющее число подростков ищет вакансию ради дополнительного заработка на личные нужды, но многие испытывают затруднения.

В Петербурге свыше 18 тысяч учащихся старших классов обновили свои профили на платформе hh.ru, свидетельствует исследование ресурса. Среди учеников в возрасте от 14 до 18 лет самыми востребованными направлениями трудоустройства остаются сфера обслуживания (16% резюме), торговля (15%), рабочие специальности (14%), транспортные услуги и логистика (13%), а также ресторанный и гостиничный сектор (11%).

Проведённый опрос выявил, что подавляющее число подростков ищет вакансию ради дополнительного заработка на личные нужды, но многие испытывают затруднения: около 40% столкнулись с нежеланием работодателей брать на работу лиц младше совершеннолетия.

Также аналитики отметили значительный рост ожиданий относительно зарплаты среди подростков. В течение последнего года медианный показатель запросов вырос с 29,5 до 36,5 тысячи рублей, в то время как половина предложений работодателей предлагает заработную плату ниже 29 тысяч рублей.

Эксперты указывают на проблему несоответствия высоких ожиданий юношей и девушек возможностям работодателей: "Подростки сталкиваются с трудностями при поиске работы, а их запросы по зарплате увеличиваются значительно быстрее готовности работодателей приглашать молодых работников", — пояснили авторы исследования.

В предыдущем отчёте говорилось, что три года назад каждая шестая семья хотела отправить своего ребёнка-подростка на временную занятость в летние каникулы. Родители рассказали, что подростки предпочитали вакансии курьеров, промоутеров, официантов, помощников вожатых или персонала точек выдачи заказов.

Параллельно петербургские депутаты разрабатывали законопроект о сохранении региональной социальной доплаты к пенсиям детям-инвалидам и подросткам, лишившимся кормильца, планирующим устроиться на работу. Молодые граждане теряли социальные выплаты при устройстве на официальную должность, что ставило их в затруднительное положение.

Ранее мы сообщили о том, что досрочный этап ЕГЭ завершен в Петербурге.

Фото: Usplash (Ionut Roman)