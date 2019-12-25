Досрочный этап ЕГЭ завершен в Петербурге

Экзамены проводились досрочно в шести образовательных учреждениях города, расположенных в различных районах Петербурга.

Для обеспечения прозрачности, объективности и безопасности процедуры сдачи досрочных государственных экзаменов Комитет по информатизации и связи установил систему видеонаблюдения.

Каждая экзаменационная аудитория была оснащена современными цифровыми видеокамерами высокого разрешения с широкоугольным обзором. Запись процесса сдачи экзаменов осуществляется одновременно с онлайн-трансляцией на общероссийский веб-портал наблюдения за проведением ЕГЭ по адресу, пояснили представители Комитета.

Экзамены проводились досрочно в шести образовательных учреждениях города, расположенных в различных районах Петербурга, включая Василеостровский, Выборгский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный районы, а также в региональном центре оценки качества образования и ИТ. Всего за ходом испытаний наблюдали 244 цифровых устройства видеофиксации.

Кроме того, подчеркнули в Комитете, к началу основного этапа Единого государственного экзамена, запланированного на 23 мая 2025 года, количество камер увеличится до 6862 единиц, охватывающих 3431 аудиторий на территории 190 объектов образовательной инфраструктуры города.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских вузах в 2025 году станет больше бюджетных мест.

Фото: Комитет по образованию Петербурга