В петербургских вузах в 2025 году станет больше бюджетных мест

Поступающие, как и прежде, смогут подать документы в пять вузов, выбрав до пяти направлений в каждом.

Санкт-Петербург продолжает активную подготовку к началу приемной кампании в высшие учебные заведения, официальный старт которой намечен на 20 июня. Несмотря на это, работа над распределением бюджетных мест и условиями поступления ведется в течение всего года. Об этом рассказали в Смольном.

Власти города последовательно увеличивают число бюджетных мест в университетах. Ежегодные предложения по их распределению формируются с учетом рекомендаций профильных ведомств и организаций — Комитета по науке и высшей школе, Комитета по труду и занятости, Союза промышленников и предпринимателей. Основу анализа составляют потребности рынка труда, приоритетные направления развития экономики города и задачи новых национальных проектов, стартовавших в 2025 году.

Одной из ключевых задач остается своевременное информирование абитуриентов — это помогает будущим студентам заранее выбрать вуз и специальность, ориентируясь на доступность бюджетных мест и особенности приема.

По итогам прошлого года в петербургские вузы было подано свыше 855 тысяч заявлений. В 2024 году первокурсниками стали около 103 тысяч человек, из которых более 45 тысяч поступили на бюджетной основе. Наибольшим спросом пользовались направления, связанные с цифровыми технологиями, медициной и творчеством.

В 2025 году число бюджетных мест значительно выросло. Для программ бакалавриата и специалитета выделено более 33 тысяч мест, а с учетом магистратуры — до 48 тысяч. Примерно 60% всех контрольных цифр приходится на инженерно-технические специальности. Также увеличено число мест по направлениям, связанным с естественными науками, медициной, педагогикой и сельским хозяйством.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что расширение возможностей бесплатного высшего образования — это результат целенаправленной политики города по подготовке квалифицированных кадров, востребованных предприятиями региона.

Поступающие, как и прежде, смогут подать документы в пять вузов, выбрав до пяти направлений в каждом. Подать заявление можно лично, через сайт вуза, по Почте России или через портал "Госуслуги". Онлайн-сервис продолжает набирать популярность — в прошлом году им воспользовались 60% абитуриентов.

Приказы о зачислении будут опубликованы 10–11 августа. Прием в магистратуру продлится до 1 октября.

Ранее Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ.

Фото: Смольный