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Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Сегодня, 15:47
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Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ

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Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность. Проект был принят во втором и третьем чтениях.

В тексте документа отмечается, что абитуриентам со средним профессиональным образованием позволят поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления будут совпадать. Проект внесла в Госдуму группа депутатов - членов комитета по науке и высшему образованию. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, егэ, закон, поступление в университет, специальность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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