Петербуржцев просят отказаться от воздушных шаров на линейках 1 сентября

Через неделю стартует новый учебный год. Комитет по природопользованию Петербурга традиционно призывает экологично провести праздник и отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний.
Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но отправленные в небо воздушные шары неминуемо наносят вред окружающей среде.
Комитет по природопользованию
Как отметили специалисты, шары через какое-то время падают на землю и загрязняют природу. Также шары могут стать причиной травм и гибели животных и птиц, которые принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах.
Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности.
Комитет по природопользованию
В качестве альтернативы специалисты комитета предложили:
– шоу мыльных пузырей
– запуск воздушных змеев
– танцевальные и песенные флешмобы
– зажжение свечей
– высадку деревьев.
В школы, сады и колледжи Петербурга в День знаний пойдут почти миллион детей.
Видео: Комитет по природопользованию Петербурга
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