Петербуржцев просят отказаться от воздушных шаров на линейках 1 сентября

Отправленные в небо воздушные шары неминуемо наносят вред окружающей среде.

Через неделю стартует новый учебный год. Комитет по природопользованию Петербурга традиционно призывает экологично провести праздник и отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний.

Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но отправленные в небо воздушные шары неминуемо наносят вред окружающей среде. Комитет по природопользованию

Как отметили специалисты, шары через какое-то время падают на землю и загрязняют природу. Также шары могут стать причиной травм и гибели животных и птиц, которые принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах.

Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности. Комитет по природопользованию

В качестве альтернативы специалисты комитета предложили:

– шоу мыльных пузырей

– запуск воздушных змеев

– танцевальные и песенные флешмобы

– зажжение свечей

– высадку деревьев.

В школы, сады и колледжи Петербурга в День знаний пойдут почти миллион детей.

Видео: Комитет по природопользованию Петербурга