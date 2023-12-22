Петербуржцев попросили не использовать воздушные шары на последних звонках и выпускных

Для создания праздничной атмосферы вместо шаров можно применять бумажные гирлянды, живые цветы и зелень.

В преддверии окончания учебного года Комитет по природопользованию призвал петербуржцев не использовать воздушные шары во время проведения торжественных линеек, праздников последнего звонка и выпускных вечеров.

Воздушные шары не только превратятся в мусор и загрязнят природу, но и могут стать причиной травм и гибели животных и птиц, которые принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах

Несмотря на то, что законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, они наносят вред окружающей среде. Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2-го класса опасности. Отказываться от праздника и ярких впечатлений не нужно, но всегда можно найти более экологичную альтернативу воздушным шарам. Андрей Самусевич, заместитель председателя Комитета по природопользованию

Для создания праздничной атмосферы вместо шаров можно применять бумажные гирлянды, живые цветы и зелень, а также электрогирлянды, которые можно использовать много раз, подчеркнули в Комитете. Этот же призыв относится и к организаторам фестивалей, свадеб, праздников на открытом воздухе и других летних событий.

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Фото: unsplash