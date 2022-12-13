Петербуржцев попросили отказаться от запуска воздушных шаров из-за вреда экологии

Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет.

Комитет по природопользованию призывает петербуржцев отказаться от традиции запуска воздушных шаров, чтобы во время линеек и последних звонков не вредить экологии.

Выпущенные в небо шарики рано или поздно снова падают на землю, становятся мусором и загрязняют окружающую среду. Особенно вредными являются светошары с батарейками.

Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но можно использовать более экологичные альтернативы, например, зажигать свечи или запускать воздушных змеев.

Последние звонки в школах Петербурга прозвенят во вторник, 23 мая.

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