Последние звонки в школах Петербурга прозвенят 23 мая

Особых ковидных ограничений вводить не планируют.

В петербургских школах последние звонки прозвучат 23 мая. В этом году 74 тысяч школьников заканчивают выпускные классы. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на комитет образования.

Особых ковидных ограничений вводить не планируют. Среди выпускников 47,7 тысяч девятиклассников и 26,2 тысяч одиннадцатиклассников. Праздник выпускников "Алые паруса" запланировали на 24 июня.

Напоним, что кастинг на участие в "Алых парусах" открыли в Петербурге. Он будет проходить с 5 по 8 июня: в нём примут участие все участники, подавшие заявки в срок. Жюри будет оценивать выступления в таких номинациях, как песня и танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping, импровизация), многожанровый концертный номер, а также ведущий (выступление (стендап) на тему "Я – ведущий праздника "Алые паруса"). По итогам мероприятий будут выбраны победители, которые и примут участие в празднике.

Принять участие в торжестве смогут дуэты, трио, квартеты, ансамбли, а также сольные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 22 мая по специальной форме.

Фото: Piter.tv

