В Петербурге 24 июня проведут праздник выпускников "Алые паруса"

В четверг направили на антикоррупционную экспертизу проект постановления правительства города "О дате проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в 2023 году".

Стало известно, что праздник выпускников "Алые паруса" запланировали на 24 июня. Об этом 13 апреля рассказали в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

В четверг направили на антикоррупционную экспертизу проект постановления правительства города "О дате проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в 2023 году".

Ранее по ЗСД летом в Петербурге совершили 28 млн поездок. Больше всего поездок зафиксировали в день "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

