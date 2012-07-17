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По ЗСД летом в Петербурге совершили 28 млн поездок
Сегодня, 15:25
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По ЗСД летом в Петербурге совершили 28 млн поездок

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Больше всего поездок зафиксировали в день "Алых парусов".

"Магистраль Северной столицы", которая является концессионером ЗСД, подвела итоги лета. За 3 месяца на платной трассе зафиксировали более 28 млн транзакций. Из них 9,7 млн были совершены в августе.

90,6% поездок пришлось на легковой транспорт. Только 4,9% — на малый коммерческий транспорт, двухосные автобусы и крупные внедорожники. 

Самым популярным оказался участок трассы от КАД (юг) до набережной Макарова, а также от КАД до развязки со "Скандинавией". Максимальный трафик зафиксировали 24 июня. В этот день проводили праздник выпускников "Алые паруса", и проезд был бесплатным. Самыми нагруженными днями стали традиционно пятницы, так как многие горожане выезжали на дачи и другие места загородного отдыха.

Суммарный пробег автомобилей по ЗСД за три летних месяца составил 300 миллионов километров – чтобы проехать такое расстояние нужно 7,5 тысяч раз обогнуть земной шар (протяженность маршрута около 40 тысяч километров).

Магистраль Северной столицы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Генплан Петербурга введён транспортный обход через ЗСД. 

Фото: Piter.tv

Теги: зсд, платная трасса, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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