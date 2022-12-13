Кастинг на участие в "Алых парусах" открыли в Петербурге

На открытии и завершении праздничного концерта выступят лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители. Их выберут в нескольких номинациях.

В Северной столице стартовал кастинг для участия в празднике выпускников "Алые паруса". Начало конкурса объявил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что на открытии и завершении праздничного концерта выступят лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители. Их выберут в нескольких номинациях. Принять участие в торжестве смогут дуэты, трио, квартеты, ансамбли, а также сольные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 22 мая по специальной форме.



Сам кастинг будет проходить в период с 5 по 8 июня: в нём примут участие все участники, подавшие заявки в срок. Жюри будет оценивать выступления в таких номинациях, как песня и танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping, импровизация), многожанровый концертный номер, а также ведущий (выступление (стендап) на тему "Я – ведущий праздника "Алые паруса"). По итогам мероприятий будут выбраны победители, которые и примут участие в празднике.



Ранее мы сообщили о том, что фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-ый раз.

Фото: Piter.TV