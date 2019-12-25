Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с короткими видео в соцсетях

Во избежание попадания в ловушку киберпреступников рекомендуется соблюдать осторожность.

УБК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщил о новом способе действий злоумышленников, использующих соцсети для распространения опасных программ.

Преступники распространяют короткие видеоролики, обещающие пользователям ускоренное обновление ПО, доступ к премиум-возможностям или бесплатные подписки. Эти материалы содержат ссылки на фейковые ресурсы, откуда загружаются инфицированные APK-файлы, имитирующие легитимные программы популярных сервисов. Нередко ролики сопровождаются фальшивым дизайном интерфейса настоящих приложений.

Во избежание попадания в ловушку киберпреступников рекомендуется соблюдать осторожность: скачивать приложения исключительно из проверенных источников вроде Google Play Store или AppStore, избегать кликов по сомнительным ссылкам и сканирования QR-кодов, размещённых в социальных сетях, и обязательно сверять адреса веб-сайтов перед началом загрузки файлов.

Фото: Unsplash (Art_Photo_Fil)