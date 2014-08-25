Петербуржцев предостерегли от сбора грибов в городских парках

Эксперт не советует собирать грибы в черте города и вдоль дорог.

Петербуржцы поделились фотографиями белых грибов, которые выросли в городском Удельном парке. Насколько безопасны такие грибы, "Невские Новости" узнали у врача общей практики, члена Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексея Белова.

Эксперт не советует собирать грибы в черте города и вдоль дорог.

Грибы словно губка. Выросшие в городских парках или вдоль дорог, они накапливают вредные вещества в больших количествах. Алексей Белов, врач общей практики

Мытье и кипячение не могут вымыть вредные вещества их грибов. Специалист отметил, что такими грибами можно отравиться.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)