Петербуржцев предостерегли от сбора грибов в городских парках

Петербуржцы поделились фотографиями белых грибов, которые выросли в городском Удельном парке. Насколько безопасны такие грибы, "Невские Новости" узнали у врача общей практики, члена Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексея Белова.
Эксперт не советует собирать грибы в черте города и вдоль дорог.
Грибы словно губка. Выросшие в городских парках или вдоль дорог, они накапливают вредные вещества в больших количествах.
Алексей Белов, врач общей практики
Мытье и кипячение не могут вымыть вредные вещества их грибов. Специалист отметил, что такими грибами можно отравиться.
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)
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